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Сейчас на Украине голодают 8,5 миллиона человек. Гуманитарная обстановка в стране близка к критической. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду странам коллективного Запада, — заявил он.

По словам Мизинцева, западные страны стремятся вывезти с Украины как можно больше зерна, используя «коридоры солидарности». Никто из западных политиков не задумывается даже о том, что станет с Украиной после опустошения зернохранилищ, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны России.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС.