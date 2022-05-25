Сколько человек может прожить с болезнью Альцгеймера

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Диагноз «болезнь Альцгеймера» — это практически гарантированный приговор. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев.

По его словам, после подтверждения диагноза человек может прожить примерно 2–2,5 года.

— Два–два с половиной года. Это практически гарантированный приговор, — сказал гериатр.

Эксперт напомнил, что когда сорокалетнему президенту США Рональду Рейгану диагностировали болезнь в возрасте 80 с лишним лет, ему предоставили право попрощаться с американцами.

— Его, конечно, хорошо лечили, но пускать во внешний мир не представлялось возможным, он уже себя не контролировал. Мы сейчас следим за Байденом — вот вам наглядный пример. А Леонид Брежнев — мы все видели, как у него развивалась болезнь, — констатировал Конев.

Врач также рассказал, почему так опасна эта болезнь, можно ли ее вылечить и есть ли способы предугадать развитие заболевания.

В мире ежегодно выявляется порядка десяти миллионов человек с болезнью Альцгеймера. Кроме того, заболевание выходит на пятое место среди причин смерти.

А врач — невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов в беседе с «ВМ» рассказал об афазии — одной из форм альцгеймеровской деменции или первичной прогрессирующей патологии. По его словам, предотвратить болезнь практически невозможно.