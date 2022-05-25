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Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах Хабенского и Миронова

Юлия Курганова
Общество
Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах Хабенского и Миронова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему организаций. Стали известны доходы за 2021 год художественного руководителя столичного художественного театра имени А. П. Чехова Константина Хабенского и худрука Государственного театра Наций Евгения Миронова.

Хабенский в прошлом году заработал 75 миллионов рублей, а Миронов — 39,3 миллиона рублей.

Возглавил список самых богатых деятелей культуры 2021 года президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Он заработал 158,3 миллиона рублей. Музыкант владеет двумя земельными участками, также совместно с супругой — квартирой площадью 360 квадратных метров, жилым домом площадью 381 квадратный метр и еще одним участком.

Евгений Миронов богатство Константин Хабенский
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