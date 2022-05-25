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Новый сбор с авиапассажиров могут ввести в России

Юлия Курганова
Общество
Новый сбор с авиапассажиров могут ввести в России
Фото: pixabay.com

Создание резервного фонда поддержки авиапассажиров обсуждают в России. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Известия».

Дискуссии по этому поводу ведут Министерство транспорта РФ, АО «ТКП» и госкорпорация «Ростех». Средства фонда планируется тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах. Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им средства за билеты.

Отмечается, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. Предлагается установить сбор, который будут взимать с пассажиров при оформлении билетов. При этом указывается, что это не приведет к росту стоимости авиаперелетов, потому что новый платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов.

Размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в размере от 70 до 250 рублей за перелет. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги, сообщает издание.

Адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть денежные средства за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата денег зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.

Пассажиры авиарейсы торговый сбор
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