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«Полная комедия»: турки назвали Зеленского «безмозглым» после его выступления в Давосе

Юлия Курганова
В мире
«Полная комедия»: турки назвали Зеленского «безмозглым» после его выступления в Давосе
Фото: president.gov.ua

Читатели турецкого издания En Son Haber высмеяли выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.

Ранее украинский лидер в очередной раз призвал руководителей государств к участию в восстановлении его страны. Также он выступил с инициативой ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора и выводу бизнеса из РФ. При этом Зеленский призвал покидающие Россию компании приходить на рынок Украины.

«Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права», — отметил один из пользователей.

«Никто не будет инвестировать в такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС. Потому что богачи не вкладывают деньги в страны, подчиненные американской гегемонии», — высказался еще один комментатор.

«Украинские граждане не остаются, зачем же прибывать иностранцам», — поддержал его другой.

«Ущерб, нанесенный комиком стране за месяц, составляет 500 миллиардов долларов», — написал один из читателей.

«Полная комедия», — высмеял слова Зеленского другой пользователь.

Турция не намерена ввязываться в «шоу вокруг Украины», а ее отношения с Россией продолжаются. Об этом 23 мая заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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