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Южная Корея ответила на испытания КНДР двумя ракетами

Юлия Курганова
В мире
Южная Корея ответила на испытания КНДР двумя ракетами
Фото: Минобороны РФ

Южная Корея пустила две ракеты в ответ на очередные испытания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщил в среду, 25 мая, Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

— Наша армия в ответ на сегодняшнюю провокацию Северной Кореи провела учения Elephant Walk, а также пуски ракетных подразделений Южной Кореи и США, — сказано в сообщении.

Уточняется, что одной из запущенных ракет была южнокорейская «Хёнму-2», второй — ракета американского тактического ракетного комплекса ATACMS. По словам Объединенного комитета начальников штабов, пуски показали атакующую способность объединенных вооруженных сил Соединенных Штатов и Южной Кореи для сдерживания «дальнейших провокаций» со стороны Северной Кореи. Точное время пусков не указано, передает РИА Новости.

КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Первая из ракет, предположительно, МБР пролетела примерно 360 километров при максимальной высоте в 540 километров.

Южная Корея США КНДР
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