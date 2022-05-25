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Прощание с детством: выпускники вступают во взрослую жизнь

Марьяна Шевцова
Общество
Прощание с детством: выпускники вступают во взрослую жизнь
Ученица 11-го класса московской школы № 1560 «Лидер» Елизавета Шипулина. В будущем она собирается стать педагогом начальных классов и, возможно, вернуться в родную школу в качестве учителя / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

25 мая в большинстве московских школ прозвенит последний звонок. А 24 мая он прозвучал для выпускников школы № 1560 «Лидер». «Вечерняя Москва» побывала на этом торжестве.

В большом актовом зале школы № 1560 нет ни одного свободного места. Проводить во взрослую жизнь выпускников пришли их родные и близкие, педагоги. Да и самих одиннадцатиклассников немало. По традиции в начале праздничной линейки звучит гимн Российской Федерации. Он дает старт мероприятию, которое затем продолжается в очень теплой, дружеской атмосфере.

Выпускники играли в викторину, угадывая своих учителей по коллажам из их фотографий и фразы педагогов, ставшие за 11 лет учебы крылатыми. Поздравить ребят со вступлением во взрослую жизнь пришли и самые маленькие ученики школы — первоклашки. Но, конечно, главным стало напутствие директора Татьяны Цуркан.

— Одиннадцать лет школьной жизни каждый день вы приобретали новых друзей, новые жизненные уроки. Наши педагоги старались оказываться рядом даже в самые трудные минуты, — сказала она, обращаясь к ребятам. — Мы желаем вам успеха на ЕГЭ, обрести настоящую профессию мечты, поступить туда, куда вы действительно хотите, и найти свой путь. С праздником последнего звонка!

Эти слова многих растрогали до слез. Ведь грустно прощаться с любимой школой, учителями, одноклассниками, с которыми провел столько лет вместе.

Тем не менее грусть эта радостная. Впереди у выпускников — насыщенная, увлекательная жизнь. Еще предстоят важные экзамены, учеба в университете. Ученица Елизавета Шипулина хочет поступать в педагогический.

— Мне очень нравится взаимодействовать с детьми, с ними вместе познаешь мир, узнаешь что-то новое. Планирую быть учителем начальных классов, — рассказала она.

Лизе предстоит сдать профильную математику, русский язык и обществознание. В своих силах она уверена.

— С одной стороны, хочется уже двигаться дальше, с другой — я учусь в этой школе с 5-го класса, у нас очень дружный класс, и к учителям я прикипела душой, — добавила выпускница.

Тяжело прощаться с любимыми учениками и классному руководителю Юрию Козлову.

С ребятами у него дружеские отношения, любой мог всегда обратиться за советом.

— В пятом классе, когда мы только познакомились, я, конечно, с ними был построже, но потом они подросли, и я считаю, что нужно быть с детьми на равных. Тогда и они к тебе будут относиться с уважением, — поделился он.

Быть с ребятами и в горе, и в радости, наставлять и поддерживать — вот секрет Юрия Козлова. И его ученики это ценят, навещая любимого учителя даже спустя много лет после выпуска из школы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В предпрофклассах учатся более 50 тысяч человек. В этом году 94 процента выпускников инженерных классов и 92 процента выпускников ИТ-классов сдают экзамен по профильной математике. 84 процента будущих ИТ-специалистов и 64 процента инженеров выбрали информатику. В медклассах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 88 процентов выпускников, по химии — 79 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Новокрещенов, замглавы Департамента образования и науки Москвы:

— Недавно наткнулся на фотографии со своего последнего звонка. И как будто заново пережил тот день. Он был очень трогательным, волнительным и полным неожиданных открытий. Подписанную одноклассниками ленту выпускника до сих пор храню как важную реликвию. Сегодня выпускникам я хочу пожелать всегда и во всем в жизни замечать и ценить по-настоящему важные вещи: свою семью, друзей, близких, свой город и свою Родину. Желаю успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить свое образование, чтобы стать достойным человеком и профессионалом!

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