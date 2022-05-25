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Тяжелые последствия: врач-терапевт Лапа назвала ранние признаки рассеянного склероза

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Тяжелые последствия: врач-терапевт Лапа назвала ранние признаки рассеянного склероза
Фото: shutterstock

Во всем мире 25 мая отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Это хроническое заболевание, поражающее оболочки нервных клеток мозга. Такая клиническая картина приводит к тяжелым последствиям. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем опасен этот недуг и как долго живут люди с таким диагнозом.

Как рассказала «ВМ» врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, рассеянный склероз — это серьезное аутоиммунное заболевание, во время которого поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

— Действительно, разрушаются все стволовые клетки головного мозга, — говорит она, — идет разрушение миелиновых клеток, из которых строится организм человека. Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться.

Заболевание начинает развиваться, как правило, в возрасте 18–45 лет, что в дальнейшем приводит к ранней инвалидизации больного. По словам Лапы, о первых признаках развития недуга свидетельствуют ухудшение бокового зрения, возникновение слабости в ногах и снижение прочности соединительной ткани:

— Если недуг не удается обнаружить на ранних стадиях, то при его прогрессировании человек, помимо проблем с памятью, нарушением речи, перестает ходить и может превратиться в инвалида-колясочника. Неудивительно, ведь все структуры организма начинают разрушаться.

К сожалению, пока полностью излечить недуг невозможно. При этом Лапа отметила, что нынешние терапевтические методики позволяют поддерживать здоровье больного и продлить годы его жизни:

— Во время болезни ухудшаются функции мочевыделительной системы и кишечника. Пациенту проводят сосудистую и противовоспалительную терапию с помощью специальных средств.

Лечение проводят в специализированных профильных клиниках. При хорошем уходе, своевременном лечении и терапии больной может прожить и до 80 лет, но в движениях он будет ограничен, потому что слабость в конечностях не позволит ему вести полноценную жизнь, как раньше.

Медик добавила, что сегодня ученым удается выращивать стволовые клетки, которые в перспективе могут помочь при профилактике болезни.

Здоровье Врачи рассеянный склероз
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