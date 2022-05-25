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Собянин увеличил субсидии для такси и каршеринга

Араз Салехов
Город
Собянин увеличил субсидии для такси и каршеринга
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичные власти объявили о выделении 450 миллионов рублей на реализацию программы дополнительной поддержки таксомоторных компаний и операторов каршеринга. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 25 мая.

— Дополнительная поддержка со стороны правительства Москвы позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить возросшие финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Это, в свою очередь, поможет сохранить парк машин, доступность услуг и уровень сервиса для потребителей, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в таксопарке столичного региона находится 155 тысяч автомобилей: 60 тысяч в Москве и 95 тысяч в области, 60 процентов из которых находятся в лизинге, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта глава города принял решение удвоить размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году.

Напомним, что прием заявок на получение субсидий для такси и каршеринга начнется 20 июня. Данная мера поддержки позволит компаниям сохранить автопарк и компенсировать расходы на лизинг, сохранить рабочие места и стоимость поездок для пассажиров.

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