Врачи предупредили о необходимости вакцинации от гриппа в этом сезоне

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Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус напомнил о необходимости вакцинации против гриппа, отметив, что эту болезнь нельзя недооценивать в этом году.

По его словам, в этом сезоне возможен рост числа заболевших гриппом.

— В этом году будьте готовы! Не надо смотреть на грипп: мол, мы пережили ковид, переживем обезьянью оспу и с гриппом как-нибудь справимся… В этом году к гриппу надо быть очень внимательным, — подчеркнул он в комментарии НСН.

С ним согласилась доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Она напомнила, что серьезные эпидемии гриппа уже случались и не раз. По ее словам, специалисты ВОЗ также рекомендовали сделать прививку от этого вирусного заболевания ближе к осенне-зимнему сезону.

Вероятность прихода в Россию опасного вируса птичьего гриппа H3N8, первый случай заражения человека которым зафиксировали в Китае, невысока. Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.