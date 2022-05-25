Депутат Мособлдумы назвал эффективной новую меру поддержки бизнеса по франшизе

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Новые пекарни, кафе, зоомагазины появятся в Московской области благодаря новой мере поддержки малого бизнеса, которую предложили региональные власти. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он отметил, что область состоит из городов, которые, несмотря на свою небольшую площадь, очень динамично развиваются в отношении бизнеса. Область предоставляет бизнесменам-новичкам широкие возможности по запуску франшизы в разных сегментах: в сфере ритейла, общественного питания, услуг бизнесу и населению, производства.

По словам Ефимова, в текущей ситуации, когда многие зарубежные компании уходят с российского рынка, наступает благоприятное время для открытия собственного дела по франшизе.

— Потенциальным бизнесменам можно порекомендовать рассмотреть концепции, направленные на население: услуги жителям или пользующиеся спросом розничные точки и заведения общественного питания, например, магазины у дома и пекарни, магазины товаров для животных и прочие варианты, пользующиеся ежедневным спросом у потребителей, — отметил он в комментарии РИАМО.

23 мая власти региона презентовали новую меру поддержки малого и среднего бизнеса – субсидии на открытие предприятия по франшизе. Запуск новой меры поддержки запланирован на 1 июля. Власти готовы субсидировать 30 процентов затрат от суммы до 500 тысяч рублей, если франшиза федеральная, а если франшиза подмосковная — до 50 процентов затрат при открытии нового бизнеса, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес.