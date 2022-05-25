Диетолог раскрыла пользу овсянки для здоровья

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Овсянка помогает в борьбе с запорами, а также укрепляет сосуды и сердце и позволяет похудеть. Об этом рассказала диетолог Сара Гароне.

По ее словам, положительное влияние овсянки на ЖКТ обусловлено тем, что она содержит большое количество клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ.

Эксперт подчеркнула, что овсяная каша утром является лучшим средством справиться с запором. Сославшись на научные исследования, диетолог заявила, что регулярное употребление на завтрак овсяных отрубей позволило людям со временем отказаться от слабительных средств.

Она отметила, что овсянка также снижает газообразование, спазмы в кишечнике и уменьшает чувство неполного опустошения.

— Исследования показали, что употребление большего количества овсяных отрубей может привести к улучшению симптомов язвенного колита, — цитирует врача Lenta.ru.

Гароне назвала овсяную кашу незаменимым продуктом для желающих похудеть, ведь она замедляет пищеварение и надолго сохраняет чувство сытости.

Помимо этого, овсяные хлопья снижают уровень холестерина, что благотворно отражается на сердце и сосудах, заключила специалист.

Американский диетолог Молли Хэмбри отмечает, что наладить работу кишечника также помогут груши, так как в них содержится большое количество клетчатки.