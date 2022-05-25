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Патриарх Кирилл призвал беречь русский язык и не искажать его жаргоном

Полина Долганова
Общество
Патриарх Кирилл призвал беречь русский язык и не искажать его жаргоном
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что над русским языком нависла угроза. Такое мнение он высказал в ходе концерта в честь Дня славянской письменности и культуры, который проходил на Красной площади.

— Язык наполняется абсолютно нелогичными заимствованиями из других языков, его нередко искажает жаргон или просто наплевательское отношение к слову, когда люди разговаривают «через зубы» друг с другом, — отметил он.

По словам патриарха, россиянам необходимо правильно владеть родным языком, чтобы сохранить культуру страны.

Он также назвал русский язык великим сокровищем, которое нужно беречь, передает газета «Известия».

Недавно министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что слово «Бог» в русском языке теперь рекомендуется писать с заглавной буквы. Он напомнил, что правила языка были приняты в 1956 году. С тех пор, отметил министр, правила написания религиозных слов никак не регламентировались.

День славянской письменности и культуры прошел в столице 24 мая. В честь праздника на Красной площади состоялся всероссийский праздничный концерт. Он начался в 19:00 и открылся приветственным словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх Кирилл Русский язык Культура
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