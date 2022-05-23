Кравцов предложил писать слово «Бог» с заглавной буквы

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Слово «Бог» в русском языке теперь рекомендуется писать с заглавной буквы. Об этом свидетельствует новый проект правил орфографии, который определяет правила написания слов, связанных с религией.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, перед его ведомством стоит задача сохранения и развития русского языка. Он напомнил, что правила языка были приняты в 1956 году. С тех пор, отметил министр, правила написания религиозных слов никак не регламентировались.

— Слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых, — цитирует министра РИА Новости.

До этого Кравцов сообщил, что все российские школы с 1 января 2023 года будут подключены к государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», благодаря которой обучающиеся и учителя смогут пользоваться аналогами программ компании Microsoft.

19 апреля Сергей Кравцов заявил, что учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны и поднятия флага с 1 сентября следующего учебного года. Идею поддержал президент России Владимир Путин. При этом он уточнил, что реализация этой задумки должна проходить достойно.