Перед судом предстанут двое мужчин, совершивших заказное убийство в 2006 году

Фото: ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 2006 году на юго-западе столицы. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, два уроженца Красноярского края в возрасте 41 года и 44 лет обвиняются в организации убийства по найму и пособничестве ему.

В 2003 году женщина приняла решение убить сына своего бывшего возлюбленного. Сожитель на тот момент уже разорвал с ней отношения. Она подыскала соучастников, готовых помочь ей за деньги.

28 февраля 2003 года они предприняли попытку убийства молодого человека рядом с его домом на Ленинском проспекте. Однако не получилось — потерпевшему помогли медики, своевременно оказавшие помощь. Но на этом заказчица не остановилась.

Спустя три года, в 2006 году, женщина нашла новых наемников в Красноярске и предложила им 20 тысяч долларов за убийство.

Распределив роли, мужчины приехали в Москву и стали следить за жертвой. Вечером 3 октября 2006 года один из обвиняемых несколько раз выстрелил в парня, когда тот заходил в подъезд. От полученных ранений он скончался на месте.

Фото: ГСУ СК России по Москве

Исполнитель скрылся, а его сообщник, который контролировал обстановку из засады, сообщил заказчице о выполненной миссии и забрал у нее деньги.

В 2016 году женщину и двух других ее сообщников осудили на сроки от 12 до 16 лет. Исполнители заказного убийства тогда находились в розыске.

Позже правоохранители вышли на след мужчины и его знакомого, которые в разные периоды времени совершали особо тяжкие преступления на территории Красноярского края. После проверки на причастность к совершению преступления один из них сознался, дал подробные показания и изобличил товарища.

В ближайшее время данное уголовное дело будет передано в суд, добавила Иванова.

13 апреля суд отправил в колонию еще одну заказчицу преступления — жительница Подмосковья договорилась с коллегой мужа о его убийстве и предложила исполнителю 50 миллионов рублей.