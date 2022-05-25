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Невролог предупредила об опасности слишком крепкого чая

Анастасия Колоскова
Общество
Невролог предупредила об опасности слишком крепкого чая
Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Чрезмерное употребление крепкого чая может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-невролог Валентина Исаева.

По словам медика, этот излюбленный напиток россиян может провоцировать проблемы с пищеварением. Дело в том, что содержащийся в нем кофеин приводит к изжоге, кислотному рефлюксу, а также обострению гастрита и язвы. Помимо этого, крепкий чай негативно влияет на нервную систему, повышая тревожность и вызывая нарушения сна.

Также Исаева отметила, что слишком частое употребление крепкого чая может стать причиной дефицита железа, хрупкости костей и зубов, а также проблем с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Невролог рекомендовала выпивать за день не более пяти чашек некрепкого свежезаваренного чая. При этом после шести вечера от напитка необходимо воздержаться тем, у кого есть проблемы с засыпанием, пишет Lenta.ru.

До этого диетолог Пакизе Гизем Акгюль из всех видов чая назвала самым полезным зеленый. Она раскрыла два важных правила, соблюдая которые можно извлечь максимум из этого напитка.

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