Экономист оценил вероятность падения курса доллара до 50 рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода оценил вероятность снижения курса доллара до 50 рублей. По мнению эксперта, если власти продолжат придерживаться нынешней монетарной политики, есть все основания полагать, что это случится уже в начале лета.

Экономист отметил, что высокая ключевая ставка и значительные валютные ограничения для экспортеров оказались очень эффективными инструментами в стабилизации ситуации на валютном рынке.

При этом эксперт пояснил, что для российского бюджета комфортным уровнем курса является отметка в районе 70 рублей за доллар. В связи с этим по мере снижения ключевой ставки и смягчения валютных ограничений американская валюта, вполне вероятно, начнет немного отвоевывать свои позиции, передает ФАН.

25 мая в начале торгов на Московской бирже американская валюта опустилась ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, а евро до 58 рублей впервые с июня 2015, передает Nation News.

Банк России 26 мая проведет внеочередное заседание совета директоров по теме ключевой ставки. Решение планируется обнародовать 26 мая в 10:30 по московскому времени.