Москвичка избила пенсионерку из-за просьбы не рвать цветы

Фото: Telegram / Mash

Россия, Москва, Юрловский проезд Карта всех событий

Пенсионерка обратилась в полицию после нападения на нее жительницы Москвы. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

Все произошло у жилого дома в Юрловском проезде. Молодая мама вышла на прогулку с ребенком и попутно решила нарвать цветов с клумбы у подъезда. Это заметила старшая по подъезду и попросила прекратить.

Разгорелся конфликт. В ходе ссоры женщина не заметила, что ее коляска покатилась в сторону урны. Пенсионерка подошла, чтобы помочь, как вдруг неадекватная мать яростно накинулась на нее, сбив с ног. Кадры жестокого нападения попали на видео. Заметно, что ребенок пытался оттащить мать.

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Пожилая женщина упала на асфальт, позже ее госпитализировали.

По данным Telegram-канала Mash, в полиции нападавшая заявила, что ей показалось, будто пенсионерка ударила ее сына. В свою очередь жители дома рассказали, что это не первый случай такого поведения женщины.