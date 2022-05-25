Жена командира «Азова» рассказала об условиях его содержания в плену у ВС РФ

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Украинские боевики, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен российской армии, содержатся в нормальных условиях. Об этом в среду, 25 мая, рассказала супруга командира батальона «Азов» Дениса Прокопенко.

— Их кормят, поят. Условия их устраивают, и за этот короткий период они не подвергались насилию, — цитирует супругу военного РИА Новости.

20 мая глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.