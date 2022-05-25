Эндокринолог назвал неожиданные причины повышенного аппетита

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Нарушение баланса гормонов, злоупотребление быстрыми углеводами, дефицит воды и метаболический стресс могут являться причинами повышенного аппетита. Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По его словам, постоянное желание что-то съесть может провоцировать дисбаланс гормона насыщения лептина и гормона голода грелина. Диагностировать этот сбой можно при помощи соответствующего анализа.

Также эксперт отметил, неуемный аппетит может развиться как следствие избыточного потребления быстрых углеводов. При этом речь идет не только о сладостях, но и таких продуктах как рис или макароны, которые резко повышают уровень сахара.

— Сахар в крови резко возрастает. В результате на данный факт вырабатывается большое количество инсулина и он резко обрушивает, снижает этот уровень сахара. В результате человек опять чувствует голод, — цитирует эндокринолога «Москва 24».

Также повлиять на усиление аппетит может метаболический стресс, добавил Жито. Ему подвержены люди, которые после начала диеты резко от нее отказывается.

Кроме того, неочевидной причиной повышенного аппетита является и недостаточное потребление воды, так как организм человека может путать чувство голода с жаждой, констатировал врач.

Гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Виноградова ранее рассказала о способе снижения аппетита. Для этого, по ее словам, ежедневно нужно употреблять в пищу 30 граммов отрубей.