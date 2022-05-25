Школьник случайно застрелил своего одноклассника в Лесосибирске

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Школьник случайно выстрелил из карабина в своего одноклассника. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, все произошло в поселке Стрелка города Лесосибирска.

Два мальчика находились дома вместе, в какой-то момент один из них решил похвастаться и показать другу винтовку отца. Он достал оружие из сейфа и по неосторожности выстрелил в одноклассника.

Тот получил ранение брюшной полости, ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

— В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — отметили в пресс-службе регионального СК.

До этого сообщалось о том, что перед судом в Москве предстанут двое мужчин, совершивших заказное убийство в 2006 году.