Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Школьник случайно застрелил своего одноклассника в Лесосибирске

Елена Самойлова
Происшествия
Школьник случайно застрелил своего одноклассника в Лесосибирске
Фото: pixabay.com

Школьник случайно выстрелил из карабина в своего одноклассника. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, все произошло в поселке Стрелка города Лесосибирска.

Два мальчика находились дома вместе, в какой-то момент один из них решил похвастаться и показать другу винтовку отца. Он достал оружие из сейфа и по неосторожности выстрелил в одноклассника.

Тот получил ранение брюшной полости, ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

— В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — отметили в пресс-службе регионального СК.

До этого сообщалось о том, что перед судом в Москве предстанут двое мужчин, совершивших заказное убийство в 2006 году.

Оружие Хакасия выстрел
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте