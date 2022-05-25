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Эксперт объяснил, куда незаметно уходят деньги с баланса телефона

Анастасия Колоскова
Общество
Эксперт объяснил, куда незаметно уходят деньги с баланса телефона
Фото: depositphotos

Бывают случаи, когда траты на мобильную связь превышают привычный размер платежа. Почему так происходит, рассказал директор департамента «Телеком» Т1 Интеграция Андрей Никандров.

По его словам, причиной этому часто являются платные подписки. Эксперт порекомендовал вести контроль расходов в личном кабинете на сайте или в приложении оператора.

— К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету — всегда держать его под контролем, — отметил Никандров.

Он уточнил, что операторы предлагают различные способы слежения за платными подписками, в том числе отдельную услугу, позволяющую блокировать их подключение. Специалист также порекомендовал подключить отдельный счет для оплаты подобных услуг.

Чтобы случайно не подключить платную подписку, эксперт также посоветовал не переходить по ссылкам из неизвестных источников и рекламным баннерам, а также не отвечать на звонки от неизвестных абонентов, передает агентство «Прайм».

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