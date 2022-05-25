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Плата за услугу по вывозу ТКО может вырасти на пять процентов

Ирина Игнатенко
Общество
Плата за услугу по вывозу ТКО может вырасти на пять процентов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Плата за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) может вырасти максимум на пять процентов в течение года. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в рамках «Открытого диалога» в Совете Федерации.

Он пояснил, что себестоимость услуги находится под серьезным давлением макроэкономических факторов, факторов изменения конъюнктуры рынка. Так, выросла в цене коммунальная техника, запчасти, произошло серьезное изменение по составляющей в стоимости рабочей силы.

— Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5 процентов по тарифам в пределах года, — приводит слова Дениса Буцаева «360».

По словам Буцаева, в первом квартале этого года произошло сезонное снижение собираемости платы за вывоз отходов — до 83 процентов. Глава РЭО связал это с задолженностями бюджетных организаций, которые сами получают бюджетные средства с задержкой.

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).

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