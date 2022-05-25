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Рекреационный центр «Детский автогородок» появится в Битцевском лесу

Араз Салехов
Город
Рекреационный центр «Детский автогородок» появится в Битцевском лесу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Локальный рекреационный центр «Детский автогородок» появится на окраине парка «Битцевский лес». На территории площадки будут проводиться мероприятия по профилактике детских травм на дороге. Об этом в среду, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участок площадью чуть более двух гектаров для создания стационарного «Детского автогородка» выбран не случайно. В пешеходной доступности, то есть в 500–2000 метров от него находится несколько школ и детских садов. Это будет идеальная площадка для углубленного изучения правил дорожного движения для маленьких пешеходов и будущих водителей», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Для данного объекта, как уточняется, используют российское оборудование с применением высококачественных отечественных материалов и комплектующих, которые не имеют зарубежных аналогов. Более подробную информацию о центре можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в Битцевском лесу на площади создаваемого рекреационного центра «Двор в лесу» начали работы по устройству скейт-парка. Общая площадь скейт-парка составит около 2400 квадратных метров, на нем можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса, а новичкам — делать первые шаги в этом виде спорта.

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