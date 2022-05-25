Рекреационный центр «Детский автогородок» появится в Битцевском лесу

Локальный рекреационный центр «Детский автогородок» появится на окраине парка «Битцевский лес». На территории площадки будут проводиться мероприятия по профилактике детских травм на дороге. Об этом в среду, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Участок площадью чуть более двух гектаров для создания стационарного «Детского автогородка» выбран не случайно. В пешеходной доступности, то есть в 500–2000 метров от него находится несколько школ и детских садов. Это будет идеальная площадка для углубленного изучения правил дорожного движения для маленьких пешеходов и будущих водителей», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
Для данного объекта, как уточняется, используют российское оборудование с применением высококачественных отечественных материалов и комплектующих, которые не имеют зарубежных аналогов. Более подробную информацию о центре можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
Помимо этого, в Битцевском лесу на площади создаваемого рекреационного центра «Двор в лесу» начали работы по устройству скейт-парка. Общая площадь скейт-парка составит около 2400 квадратных метров, на нем можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса, а новичкам — делать первые шаги в этом виде спорта.