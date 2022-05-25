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Жители 200 домов переехали в новые квартиры по реновации в Москве

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители 200 домов переехали в новые квартиры по реновации в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители 200 домов переехали в новые квартиры по программе реновации в столице. Об этом в среду, 25 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— С начала реализации программы реновации переданы под заселение 175 новостроек общей площадью квартир более 2,2 миллиона квадратных метров. Сейчас жители 295 домов переезжают в новые квартиры, — отметил он.

Так, обладателями новых квартир стали около 12 тысяч семей. Из 200 полностью расселенных домов 95 уже демонтировали по технологии умного сноса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве более 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации в Восточном административном округе. В районе Северное Измайлово, как уточняется, на месте демонтированных домов возводят четыре новостройки, при этом в районе Косино-Ухтомский идет подготовка проектной документации для строительства еще двух домов.

В пятницу, 20 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 55 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье.

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