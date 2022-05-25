Телефон стоимостью более 30 тысяч рублей украли у ребенка на детской площадке

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, район Капотня, 3-й квартал Карта всех событий

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже сумки с телефоном, забытой на детской площадке в столичном районе Капотня. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась жительница столицы. Она сообщила, что у ее дочери украли сумку с телефоном, которую та оставила на детской площадке. Сумму ущерба мать девочки оценила в 34,2 тысячи рублей.

Патрулировавшие территорию сотрудники ППСП ОМВД обнаружили подозреваемую в преступлении в 3-м квартале Капотни. Ею оказалась 39-летняя москвичка. Она призналась в содеянном и вернула украденные вещи.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ее отпустили под подписку о невыезде.

Накануне полицейские по горячим следам задержали мужчину, который украл аккумулятор иномарки со стоянки автосервиса в Москве. Злоумышленник воспользовался тем, что в машине не работал замок крышки багажника. В отношении него по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».