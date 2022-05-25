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Свыше 180 столичных нотариусов подключились к сервису предварительной записи на mos.ru

Араз Салехов
Город
Свыше 180 столичных нотариусов подключились к сервису предварительной записи на mos.ru
Фото: Pexels

183 специалиста подключились к онлайн-сервису записи к нотариусу на mos.ru. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря сервису на mos.ru посещение нотариусов стало существенно проще и быстрее, поскольку горожане могут записаться на прием удаленно, выбрав необходимую услугу, удобные дату и время посещения нотариальной конторы, — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он добавил, что на странице сервиса будет отображен список документов, необходимых для предоставления на приеме у нотариуса. При этом уведомление о подтверждении записи придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту заявителя. По его словам, подобная инициатива дает возможность заранее подготовиться к приему у нотариуса, существенно сэкономив время при обращении к специалистам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что горожане более 15,5 тысячи раз совершили онлайн-запись к нотариусу, обратившись за помощью к сервису на портале mos.ru. Так, в сервисе «Запись на прием к нотариусу» доступно более 40 нотариальных услуг.

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