Жители двух домов переедут в дом по реновации в Щукине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 1-й Пехотный переулок, 2 Карта всех событий

В Северо-Западном административном округе более 140 семей начнут переезд в новостройку, построенную по программе реновации. Об этом в среду, 25 мая, сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Новый дом возведен напротив Большой Всехсвятской рощи, рядом с Щукинским лесопарком и недалеко от станции метро «Щукинская», — отметил он.

Это уже вторая новостройка в Щукине, построенная в рамках программы реновации. В новый дом переедут жители двух пятиэтажек. Новостройка расположена по адресу 1-й Пехотный переулок, дом 2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в СЗАО ввели в эксплуатацию 12 домов по программе реновации, девять из них уже передано под расселение. Квартиры в новостройках получат более пяти тысяч человек.

Помимо этого, на месте десяти снесенных домов собираются построить более 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации в Восточном административном округе. В районе Северное Измайлово, как уточняется, на месте демонтированных домов идет строительство четырех новостроек, при этом в районе Косино-Ухтомский идет подготовка проектной документации для возведения еще двух домов.