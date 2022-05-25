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Госдума отменила возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе

Полина Долганова
Общество
Госдума отменила возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, который предусматривает отмену возрастного предела на заключение первого контракта о службе в армии. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

— В соответствии с законом заключать первый контракт смогут россияне старше сорока лет и иностранцы — старше тридцати, — сообщили на сайте Госдумы.

20 мая глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату проект закона об отмене верхнего возрастного ограничения для заключения контракта о прохождении военной службы.

На сегодняшний день первый контракт о службе могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет.

По мнению авторов инициативы, отмена возрастного ограничения позволит привлечь на службу большее количество квалифицированных специалистов.

До этого сообщалось, что в рамках поддержки киберспорта Федерация компьютерного спорта России предложила давать спортсменам отсрочку от службы в армии.

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