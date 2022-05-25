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Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна

Полина Долганова
В мире
Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что берет на себя ответственность за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили во время локдауна в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции, которая состоялась во время жесткого локдауна. Позже Джонсон извинился за то, что присутствовал на мероприятии, и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.

В апреле 2021 года британский премьер заявил, что не нарушал коронавирусных ограничений, несмотря на выписанный ему штраф.

10 января телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона в мае 2020 года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Гостями мероприятия стали 30 человек, хотя подобные собрания были запрещены на тот момент.

13 января Джонсон в ходе выступления в парламенте признался, что посещал данную вечеринку. Он принес за это извинения и уточнил, что рассчитывал на рабочий характер события.

Борис Джонсон Великобритания локдаун
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