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Горячую воду не будут отключать почти в 500 домах Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Горячую воду не будут отключать почти в 500 домах Подмосковья
Фото: pixabay.com

Плановое отключение горячей воды начнется в Московской области 1 июня. Отключение горячего водоснабжения проводится по графикам, утвержденным главами городских округов, при этом срок отключения не должен превышать две недели.

Плановые отключения необходимы, чтобы коммунальные службы осуществили замену изношенного оборудования и провели гидравлические испытания сетей.

Всего на территории региона расположено около двух тысяч котельных. Благодаря работе 75 новых котельных, где не требуется проверка оборудования, неудобства с отключением горячей воды не затронут жителей 486 многоквартирных домов.

Неудобств в связи с временным отсутствием горячей воды не испытают жители Люберец, Одинцова, Пушкина и Рузы, Домодедова, Истры, Жуковского, Чехова, Лыткарина, Клина, Каширы, Воскресенска, Балашихи, Наро-Фоминского и Сергиево-Посадского городских округов. Современные котельные не только обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей, благодаря их новейшей оснастке уменьшается себестоимость выработки тепловой энергии и снижаются вредные выбросы в атмосферу, передает издание «Вести Подмосковья».

В Москве стартовало плановое отключение горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 16 мая.

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