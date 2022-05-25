Названы шесть женских имен, обладательницам которых повезет в карьере

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Экстрасенс Андрей Харрис уверен, что при совпадении энергии нужных планет с кодом имени человека ждет успех в рабочих делах. Он перечислил имена женщин, которые имеют все шансы построить головокружительную карьеру.

— В имени стоит обратить внимание на букву «А» — чем их больше, тем сильнее выражены дар управления, популярности и лидерства в карьере; букву «Я» — ее вибрации замыкают все потоки и вероятности на своего носителя, тем самым открывая дорогу счастливых случайностей, которые так важны в «великих историях», — отметил Харрис.

Он также отметил значимость планет в этом вопросе. Так, по словам экстрасенса, Солнце наделяет людей лидерством и известностью. Юпитер отвечает за звания, почести и деньги, а Сатурн дарит человеку скрытую силу, волю и дар провидения.

Так, женщины с именем Екатерина, которое включает две буквы «А» и находится под покровительством Юпитера, могут добиться высокого положения, почестей и регалий, а также большого состояния.

Женщинам с именем Оксана оказывает помощь Сатурн. Они могут проявить себя как публичные лидеры, писатели, политики или инфлюенсеры.

Юлиям покровительствует Юпитер. Они могут обрести славу, но часто излишне зацикливаются на себе. Этим женщинам нужно заниматься общественными делами, например, возглавить фонд или податься в депутаты, убежден Харрис.

Женщины с именем Ксения благодаря букве «Я» и поддержке Сатурна могут стать мудрыми руководителями либо совершить в одиночестве открытие или прорыв.

В именах Алла и Лариса по две буквы «А», им покровительствует Солнце. Из обладательниц этих имен получаются отличные руководители и медийные персоны, пишет Life.ru.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова ранее составила топ-5 женских имен, обладательницы которых — настоящие стервы.