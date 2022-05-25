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Эндокринолог рассказала, как сбросить вес за месяц без вреда для здоровья

Ирина Игнатенко
Общество
Эндокринолог рассказала, как сбросить вес за месяц без вреда для здоровья
Фото: depositphotos

Врач-эндокринолог, врач-диетолог Наталья Антонова рассказала, как нужно худеть, чтобы не навредить здоровью.

По словам эксперта, идеальной потерей веса считается потеря не более килограмма в неделю или 3–4 килограмм в месяц. Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха.

Так, необходимо спать не менее семи часов в сутки, а ложиться спать нужно не позднее 23 часов, чтобы организм успевал восстановиться.

В течение дня необходимо потреблять достаточное количество воды

Также нужно исключить из рациона быстрые углеводы: сахар, сдобную выпечку. Это поможет избавить организм от «пустых» калорий.

— Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи, мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника, — отметила Антонова в комментарии Общественной Службе Новостей.

Кроме того, важна физическая активность — не менее 10 тысяч шагов в день.

Диетологи перечислили пять углеводных продуктов, которые способствуют сохранению стройности и препятствуют накоплению излишков жира на животе.

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