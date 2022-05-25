Сенатор Святенко: Цифровые сервисы для волонтеров помогут в развитии московских добровольческих инициатив

Фото: Пресс-служба Совфеда

Цифровые сервисы для волонтеров помогут в развитии московских добровольческих инициатив. Об этом в среду, 25 мая, сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— Сегодня в Москве успешно действует ресурсный центр «Мосволонтер», который помогает москвичам в любом возрасте, начиная со школьного, найти свое место в волонтерской деятельности. Онлайн-платформа «Мосволонтера» — это полноценный инструмент для того, чтобы каждый, кто хочет внести свой вклад в жизнь общества, получил все возможности для этого, — рассказала она.

Кроме того, площадка поможет тем, кто хочет стать волонтером, а также организациям и компаниям, которые хотят выступить партнерами в волонтерской деятельности.

Святенко отметила, что в настоящее время волонтерская деятельность требует все больше профессиональных знаний, так как добровольцы помогают в хосписах и приютах для животных, ищут пропавших детей и взрослых, помогают при тушении пожаров. При этом она считает, что вход в волонтерскую деятельность должен оставаться простым и доступным для каждого.

Цифровые сервисы — база для того, чтобы человек, который морально готов к волонтерству, нашел для себя наиболее приемлемый способ и сферу применения своих усилий. Так, в ресурсном центре запущены семь новых сервисов, включающие в себя личный кабинет волонтера, где можно пройти профориентационное тестирование, заполнять анкеты для участия в событиях, участвовать в опросах и голосованиях на платформе, также работает интерактивный календарь, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Святенко отметила, что реализовать проекты высокой социальной значимости в столице поможет расширение грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО). Она отметила, что размер грантового фонд в этом году будет увеличен до 600 миллионов рублей.