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Психолог рассказала, как родители могут помочь ребенку преодолеть стресс перед экзаменами

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказала, как родители могут помочь ребенку преодолеть стресс перед экзаменами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психолог Яна Лейкина рассказала, как родители могут помочь ребенку преодолеть стресс перед экзаменами.

По словам эксперта, важна всесторонняя поддержка.

— Можно рассказать личные истории о том, как преодолевали какие-то препятствия. Также можно привести примеры из жизни великих людей. Также можно обратить внимание на тему характера, упорства, на то, что у ребенка получается лучше всего, — отметила психолог в комментарии «Радио 1».

Кроме того, она посоветовала повысить уровень энергии ребенка с помощью физических активностей. По вечерам стоит гулять с ребенком, а по утрам делать зарядку.

Также можно помочь ему в подготовке к экзамену, добавив в процесс обучения элементы игры.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2022 году начнется уже в мае, его планируют сдавать более 720 тысяч человек. Отмечается, что первыми пройдут экзамены по литературе, географии и химии, передает ФАН.

В 2021 году заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что ЕГЭ в России отменят не раньше чем через пять лет, хотя в силу сложности вопроса процесс может растянуться и на десятилетие.

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