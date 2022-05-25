Цветущие живые стены появятся в Москве ко Дню борьбы с рассеянным склерозом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В Москве 28 мая появятся четырехметровые инсталляции — стены из живых цветов и информационные стенды ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе межрегиональной общественной организации инвалидов «Московское общество рассеянного склероза».

На территории парка «Сокольники» и Парка Горького в течение одного дня будут размещены инсталляции высотой в четыре метра из цветов оттенков оранжевого — именно этот цвет стал символом борьбы с рассеянным склерозом.

— Наша организация стремится оказывать поддержку и пациентам, и их близким, а также работать с восприятием заболевания в обществе. Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом дает возможность развеять мифы о заболевании, привлечь внимание к потребностям пациентов и поднять вопросы ранней диагностики, доступности лечения и регулярной проверки состояния здоровья у специалистов, — рассказала президент организации Ольга Матвиевская.

Она добавила, что данная проблема затрагивает жизни многих молодых людей и влияет на целые семьи, поэтому говорить об этом с широкой аудиторией очень важно.

До этого врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о ранних признаках рассеянного склероза. Она отметила, что это серьезное аутоиммунное заболевание, во время которого поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.