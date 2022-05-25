Более трети средств на эскроу-счетах в РФ приходятся на Москву

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Увеличение спроса на жилье и использование льготных программ ипотеки в Москве с начала 2022 года поспособствовали увеличению денежных поступлений на эскроу-счета столицы. Их объем с начала года увеличился более чем на пять процентов по сравнению с концом 2021 года и составил 34 процента от общероссийского объема, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 25 мая.

— За первый квартал 2022 года на счета эскроу в Москве было привлечено 337,6 миллиарда рублей — это 34 процента от общероссийского объема. В первом квартале объем поступлений на эскроу-счета вырос на 5,4 процента по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, который был традиционно «высоким» периодом с точки зрения притока средств на специальные счета для сопровождения сделок с жильем. Относительно января — марта 2021 года этот показатель увеличился в 1,5 раза, — отметил заммэра.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов подчеркнул, что в столице также наблюдается рост остатков средств на счетах эскроу.

— Во многом это связано с опережающим ростом привлечения объема средств на счета по сравнению с их раскрытием в результате того, что темпы продажи жилья опережали темпы его ввода в эксплуатацию, — пояснил Пуртов.

Отмечается, что применение системы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в начале 2022 года обеспечило устойчивость отрасли жилищного строительства Москвы.

В начале марта был принят закон, дающий правительству РФ право изменить некоторые нормы 214-ФЗ до конца нынешнего года. К концу апреля большинство таких мер облечены в форму отдельных постановлений правительства и вступили в силу. Буксует лишь одна — про временное изменение правил доступа застройщиков к счетам эскроу. Почему так, и полезна ли эта задержка для дольщиков — разбиралась «Вечерняя Москва».