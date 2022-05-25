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Кудрин заявил, что России не нужно торопиться с выходом из международных соглашений

Евгений Белоусов
Экономика
Кудрин заявил, что России не нужно торопиться с выходом из международных соглашений
Фото: Пресс-служба Совфеда

России не следует торопиться с выходом из ряда международных соглашений и стандартов. Такое мнение высказал в среду, 25 мая, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Россия не может все сама производить. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений и стандартов, — заявил он.

По словам главы Счетной палаты, российская экономика очень плотно связана с экономиками других стран. Россия в целом работает сейчас в мировой экономической системе, поэтому резкий выход из всех соглашений может нанести ощутимый ущерб, передает слова Кудрина ТАСС.

До этого Кудрин сообщил, что перестройка российской экономики из-за новых вызовов продлится около полутора–двух лет, в этот период ожидается ее спад, который сменится ростом ВВП. Он отметил, что сейчас должна активно продолжаться работа по структурной перестройке экономики. Во многом это связано с необходимостью самостоятельно производить целый ряд продуктов.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

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