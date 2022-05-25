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Зепюр Брютян показала «окольцованного» Прилучного

Анастасия Колоскова
Общество
Зепюр Брютян показала «окольцованного» Прилучного
Фото: Telegram-канал Зепюр Брютян

Актриса Зепюр Брютян на фоне слухов об их тайной свадьбе со звездой «Мажора» Павлом Прилучным опубликовала в соцсетях видео, на котором хорошо заметно кольцо на правой руке актера.

В настоящее время пара отдыхает на морском побережье.

В своем Telegram-канале девушка выложила ролик, снятый на курорте. На кадрах Прилучный шутит, демонстрируя традиционный кавказский жест. При этом на безымянном пальце артиста можно отчетливо разглядеть обручальное кольцо.

Видео: Telegram-канал Зепюр Брютян

Поклонники пары посчитали это доказательством, что влюбленные на самом деле узаконили свои отношения.

СМИ ранее сообщили, что Павел Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян. Предположительно влюбленные узаконили отношения 12 мая в одном из ЗАГСов Москвы. В качестве доказательств даже были приведены соответствующие документы. Известно, что актеры познакомились на съемках сериала «В клетке», после чего их начали подозревать в романтической связи.

Недавно бывшая возлюбленная Прилучного актриса Мирослава Карпович сделала неоднозначную публикацию в микроблоге, которая может указывать на расшатанное внутреннее состояние знаменитости. Она опубликовала фото с мотивирующими метафорами о любви. Фанаты связали это с недавней новостью о новом романе актера.

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