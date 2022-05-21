СМИ: Павел Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян

Фото: Telegram-канал Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный стал много времени проводить с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. На днях артисты вместе улетели на отдых за границу. А теперь в Сети обсуждают новость о женитьбе пары.

Поговаривают, что якобы влюбленные узаконили отношения 12 мая в одном из ЗАГСов Москвы. В качестве доказательств даже были приведены соответствующие документы. Правда, некоторые пользователи не верят в данную информацию, считая, что все это — всего лишь пиар, передает Starhit.

Прилучный и Брутян предпочитают не комментировать слухи о своих отношениях, зато активно делятся фото с отдыха. Актер пишет под снимками, что очень счастлив.

Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце. Артисты поженились в 2011 году, развелись в 2020-м. Они воспитывают сына Тимофея и дочь Мию. Почти сразу после расставания актеру приписывали роман с актрисой Мирославой Карпович.

Агата Муцениеце заступилась за Мирославу Карпович. Она написала, что никого из артистов нельзя ругать.