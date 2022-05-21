«Переставайте терпеть»: Карпович высказалась после слухов о новом романе Прилучного

Фото: «ВКонтакте» Мирославы Карпович

Актриса Мирослава Карпович сделала неоднозначную публикацию в микроблоге, которая может указывать на расшатанное внутреннее состояние знаменитости. Она опубликовала фото с мотивирующими метафорами о любви.

Фанаты связали это с недавней новостью о новом романе актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Зепюр Брутян.

— Перестаньте терпеть, не переставайте любить, начинайте наслаждаться не потом, а сейчас! Пусть это «сейчас» захватит ваш дух, — написала Карпович в соцсетях.

После того как Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце в 2020 году, его заподозрили в романе со звездой «Папиных дочек». Хоть пара и не подтверждала слухи об отношениях, их связь для поклонников была очевидна. Артисты вместе ездили отдыхать и фотографы часто видели их вдвоем.

Однако недавно выяснилось, что влюбленные расстались. Подтверждением тому является публикация совместных фото Прилучного с коллегой Зепюр Брутян, с которой артист отправился на отдых.

СМИ также сообщили, что Павел Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян. Поговаривают, что якобы влюбленные узаконили отношения 12 мая в одном из ЗАГСов Москвы. В качестве доказательств даже были приведены соответствующие документы.