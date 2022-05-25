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Мужчину в Ступине задержали за кражу икон и компьютера из частного дома

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчину в Ступине задержали за кражу икон и компьютера из частного дома
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина украл иконы и компьютер из частного дома в Ступине. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в местное отделение полиции обратилась 41-летняя женщина с заявлением о краже. Она рассказала, что некто пробрался в ее дом, отжав окна. Также взломщик похитил ее иконы и компьютер.

Сумма материального ущерба превысила миллиона рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали 41-летнего жителя города Домодедово. Часть похищенного была обнаружена по месту его проживания.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ступинский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнула Петрова.

До этого сообщалось, что москвич сдал полиции знакомого, не вернувшего ему дорогостоящий пылесос.

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