Москвич заявил в полицию на знакомого, не вернувшего ему арендованный пылесос

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Житель столицы написал заявление в полицию, после того как знакомый не вернул ему дорогостоящий пылесос, который взял в аренду. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в среду, 25 мая.

По данным ведомства, 28-летний москвич предоставил знакомому в аренду пылесос, стоимостью 50 тысяч рублей. Однако через обговоренное время дорогостоящая техника не была возвращена владельцу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Выяснилось, что 24-летний непорядочный арендатор техники ранее уже был судим за кражу. Он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В этот же день в столичном районе Капотня полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже сумки с телефоном, забытой на детской площадке. Ею оказалась 39-летняя москвичка. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража».