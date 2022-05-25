Метро Москвы получит 25 тоннельных вентиляторов отечественного производства

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Московский метрополитен в 2022 году получит 25 тоннельных вентиляторов, изготовленных на Артемовском машиностроительном заводе «Вентпром». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 25 мая.

В дептрансе отметили, что вентиляторы обеспечат воздухообмен в тоннелях и на станциях столичной подземки. Всего в метро Москвы более 600 вентшахт, в каждой шахте — от двух до четырех вентиляторов. При этом каждый из них регулярно проверяют, а за качеством воздуха следит лаборатория микроклимата.

— В последние годы в метро летом стало на три градуса прохладнее — благодаря замене вентиляционной системы. Новые вентиляторы российского производства увеличивают воздухообмен в метро на 30 процентов. С 2004 года мы обновили почти 98 процентов старых вентшахт. В 2022 году уже установили девять новых отечественных тоннельных вентиляторов, а до конца года получим еще 25 агрегатов, — подчеркнул заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого заммэра заявил, что весь транспорт, закупаемый Москвой, производится на территории России. Так, по словам Ликсутова, за 11 лет столица закупила более 11 тысяч единиц наземного городского транспорта.