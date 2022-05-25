Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Метро Москвы получит 25 тоннельных вентиляторов отечественного производства

Георгий Соланович
Город
Метро Москвы получит 25 тоннельных вентиляторов отечественного производства
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московский метрополитен в 2022 году получит 25 тоннельных вентиляторов, изготовленных на Артемовском машиностроительном заводе «Вентпром». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 25 мая.

В дептрансе отметили, что вентиляторы обеспечат воздухообмен в тоннелях и на станциях столичной подземки. Всего в метро Москвы более 600 вентшахт, в каждой шахте — от двух до четырех вентиляторов. При этом каждый из них регулярно проверяют, а за качеством воздуха следит лаборатория микроклимата.

— В последние годы в метро летом стало на три градуса прохладнее — благодаря замене вентиляционной системы. Новые вентиляторы российского производства увеличивают воздухообмен в метро на 30 процентов. С 2004 года мы обновили почти 98 процентов старых вентшахт. В 2022 году уже установили девять новых отечественных тоннельных вентиляторов, а до конца года получим еще 25 агрегатов, — подчеркнул заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого заммэра заявил, что весь транспорт, закупаемый Москвой, производится на территории России. Так, по словам Ликсутова, за 11 лет столица закупила более 11 тысяч единиц наземного городского транспорта.

обновление Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте