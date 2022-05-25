Победители всероссийской олимпиады школьников от Москвы получат полмиллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в концертном зале «Зарядье» прошло награждение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Столичных обучающихся поздравила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— От имени мэра Москвы и от себя лично поздравляю вас с победой в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. <...> В этом году вы завоевали 1317 дипломов. Нет ни одного предмета, по которому вы бы не получили дипломов. Вы бесспорные лидеры по физике, русскому языку, экономике, праву и ряду других предметов. Вы улучшили результаты Москвы по химии, географии и экологии. Эти результаты, несомненно, являются следствием ваших труда, таланта и целеустремленности, — сказала Ракова.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 2216 московских школьников. Ребята получили 248 дипломов победителей и 1069 дипломов призеров. Наилучшие результаты столичные учащиеся показали в олимпиадах по экономике (98 дип­ломов), русскому языку (93) и информатике (76). Москва удерживает лидирующие позиции в олимпиадном движении России — на ее долю приходится 45 процентов от общего числа дипломов победителей и призеров.

По решению главы города, победители олимпиады получат полмиллиона рублей, призеры — 300 тысяч рублей, а участники, оставшиеся без призовых мест — 100 тысяч.

Особое внимание Ракова уделила успехам школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались наравне с остальными и показали неплохие результаты.

До этого сообщалось, что столичные школьники завоевали шесть наград на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.