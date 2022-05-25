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День химика пройдет в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 29 мая

Георгий Соланович
Город
День химика пройдет в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 29 мая
Фото: pexels.com/Chokniti Khongchum
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Тематические лекции, экскурсии и научное шоу, приуроченные ко Дню химика, пройдут в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 29 мая. Об этом сообщили в городском хозяйстве столицы в среду, 25 мая.

Так, в 12:00 посетителям музея расскажут, какой путь проходит вода, прежде чем попасть в квартиры, в 13:00 гости узнают, зачем столичным спасателям химическая лаборатория, а в 14:00 для детей и их родителей пройдет научное шоу «Хи-химия».

Кроме того, в 15:00 начнется тематическая экскурсия «Химия в жизни города», а в 16:00 посетителям расскажут интересные факты о пластике.

— Программа будет интересна ребятам старше 10 лет. Вход бесплатный, — заключили в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

28 мая на ВДНХ начнет работать Зеленый театр. Торжественное открытие начнется в 19:00. Участниками нового сезона концертов в Зеленом театре станут группа «Моральный кодекс», композитор Кирилл Рихтер, Ирина Дубцова, Александр Малинин, Николай Носков, Сергей Пенкин, Сергей Трофимов, SHAMAN и многие другие.

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