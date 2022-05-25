Зеленый театр ВДНХ начнет работать 28 мая

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Зеленый театр ВДНХ объявил о начале нового сезона концертов, который стартует 28 мая. Так, в открытии примет участие гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-служба выставки.

— 28 мая на главной выставке страны стартует новый сезон в Зеленом театре ВДНХ. Откроет программу гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с симфоническим оркестром». <…> Этим субботним вечером в Зеленом театре прозвучат такие хиты, как «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Спокойная ночь» и другие известные песни Виктора Цоя, — говорится в сообщении.

Мероприятие, как уточняется, начнется в 19:00. Участниками нового сезона концертов в Зеленом театре станут группа «Моральный кодекс», композитор Кирилл Рихтер, Ирина Дубцова, Александр Малинин, Николай Носков, Сергей Пенкин, Сергей Трофимов, SHAMAN и многие другие, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о проведении второго концерта сезона «Военных оркестров в парках» на большом поле выводного круга Центра национальных конных традиций на территории ВДНХ 28 мая. Начало мероприятия в 17:00.