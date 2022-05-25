Второй концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится на ВДНХ

Фото: Георгий Басалаев/Пресс-служба мероприятия

28 мая на большом поле выводного круга Центра национальных конных традиций на территории ВДНХ состоится второй концерт сезона «Военных оркестров в парках». Начало метроприятия в 17:00.

Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках. Уже шестой год программа «Военные оркестры в парках» предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Свою концертную программу в эту субботу в рамках проекта представит Оркестр курсантов Военного института (военных дирижёров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Институт военных дирижеров — уникальное учебное заведение, осуществляет подготовку военных дирижёров с высшим музыкальным образованием для Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранных государств. Начальник института — полковник Сергей Вовк.

Среди выпускников института лауреаты международных и всероссийских конкурсов, руководители ведущих отечественных и зарубежных коллективов, творческая деятельность которых укрепляет боевой дух армии, развивая исторические и культурные традиции военной музыки.

Оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) ВУ МО РФ участвует в международных конкурсах и фестивалях, в проектах на телевидении и радио. Профессорско-преподавательский состав Военного института представлен высокопрофессиональными специалистами, удостоенными почетных званий.