Мосгордума предложит снять фильм о Битве при Молодях

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская городская дума обратится к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой снять художественный фильм, основанный на событиях Битвы при Молодях. Соответствующее решение депутаты приняли во время межпарламентской конференции 26 апреля.

— По итогам межпарламентской конференции была принята резолюция, в которой есть пункт о том, что необходимо обратиться к министру культуры Российской Федерации с изложением значимости этой битвы и поднять вопрос о необходимости производства и проката художественного фильма, основанного на исторических событиях Битвы при Молодях, — пояснила депутат Людмила Стебенкова.

Битва при Молодях — сражение, в ходе которого русское войско разбило армию крымского хана Девлета I Гирея, которая имела численное превосходство, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что онлайн-кинотеатр «Поклонка» Музея Победы в мае продемонстрирует программу бесплатных показов. Пользователи смогут увидеть 14 художественных и документальных отечественных фильмов.