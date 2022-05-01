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Музей Победы проведет 14 бесплатных онлайн-кинопоказов в мае

Юлия Курганова
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Музей Победы проведет 14 бесплатных онлайн-кинопоказов в мае
Фото: shutterstock

Онлайн-кинотеатр «Поклонка» Музея Победы в мае подготовил программу бесплатных показов. Пользователи смогут увидеть 14 художественных и документальных отечественных фильмов. Ленты можно будет посмотреть на сайте музея.

Откроет майские показы в Праздник Весны и Труда, 1 мая, картина о трудовых подвигах колхозов «Кубанские казаки».

18 мая, в Международный день музеев, покажут фильм режиссера Эльдара Рязанова «Старики-разбойники».

К 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации СССР, которое отмечается 19 мая, музей представит советский детский фильм «Внимание, черепаха!».

9 мая, в День Победы, будет представлена военная драма «Летят журавли».

30 мая кинопоказы будут посвящены 80-летию со дня создания Центрального штаба партизанского движения. Музей подготовил к этому дню трилогию режиссера Игоря Гостева о партизанах и военных разведчиках — «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага».

Полное расписание можно посмотреть на сайте кинотеатра «Поклонка».

Более 50 музеев и выставочных залов продолжат работу в Москве в майские праздники.

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